Припаркованные авто при сбросе снега с крыш защищают матрасами в Петербурге

Москву в ближайшие часы накроют ледяные дожди. Они придут на смену мокрому снегу, который идет в столице вторые сутки.

Наледь на дорогах сменилась слякотью. Водителей просят быть осторожнее, а лучше вообще пересесть на общественный транспорт. В столичных аэропортах отменены более 20 рейсов.

А коммунальщики из Петербурга отличились особой изобретательностью. В Северную столицу после морозов пришла оттепель, а вместе с ней и вечная проблема — сосульки. Процесс уборки наледи и снега с крыш домов сняли прохожие. Чтобы не повредить льдом машины, уборщики заботливо накрыли авто матрасом и старым диваном. У горожан такой культурный подход вызвал явное одобрение.

Ранее Пятый канал рассказывал, как депутату Сергею Боярскому в Петербурге вручную пришлось выталкивать застрявший автомобиль.