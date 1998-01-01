Президент был в курсе: Дмитрий Песков о задержании сенатора Арашукова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, 31 января, заявил, что Владимир Путин знал о готовящемся задержании сенатора Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, сообщает ТАСС.

— Да, президент был в курсе этого мероприятия до того, как оно произошло , — сообщил Песков.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что Арашукову «предъявлены обвинения достаточно тяжкие».

— Будет вестись следствие, за которым последует суд. Пока больше сказать нечего , — заключил представитель Кремля.

Задержание сенатора Рауфа Арашукова в среду, 30 января, во время заседания Совета Федерации стало сенсацией. Обычно лишить неприкосновенности парламентария настолько долгая процедура, что подозреваемые сбегали. На этот раз операция была молниеносной. Уже вечером Басманный суд Москвы взял Арашукова под арест на два месяца. Член Совета Федерации фигурирует в качестве обвиняемого в уголовном деле об убийствах и организации преступного сообщества.

Ранее Пятый канал сообщал, что Следственный комитет РФ планирует задержать ряд глав предприятий газовой отрасли Северного Кавказа по делу отца и сына Рауля и Рауфа Арашуковых.