Трое человек объявлены в розыск по делу Арашуковых

, 17:11 Фото 205

Алан Кятов, Умар Калмыков, Уали Евгамуков скрываются от правосудия на двух люксовых автомобилях — ставропольские правоохранители дают ориентировку с фото.

Фото: www.globallookpress.com

Тема:
Арест Арашукова 25

Следственный комитет разыскивает Алана Кятова, Умара Калмыкова и Уали Евгамукова — их считают причастными к делу сенатора Рауфа арашукова и его отца Рауля Арашукова, задержанных 30 января. По информации правоохранителей, трое беглецов передвигаются на автомобилях Toyota Camry и Mercedes. В случае обнаружения их требуется задержать и доставить в ближайшее отделение полиции или СК, к ориентировке прилагается фото.

Пятый канал

По делу Арашуковых уже прошли несколько задержаний. Игорь Травинов, директор ООО «ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» задержан по подозрению в мошенничестве. Его считают одним из пособников Рауля Арашукова — отца сенатора.

На данный момент известно, что в Басманный суд Москвы поступило ходатайство с просьбой избрать Травинову и еще четверым подозреваем меру пресечения в виде заключения под стражу. Директору ставропольской газовой компании вменяется мошенничество и участие в организованной преступной группировке.

Игорь Травинов — часть обширной сети Рауля Арашукова и его сына Рауфа, сенатора от Карачаево-Черкесии, которые организовали хищения природного газа на более чем 30 миллиардов рублей.

Ранее Пятый канал публиковал видео с роскошным курортом Арашуковых в Карачаево-Черкесии.

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