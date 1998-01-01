«Он сам рухнет» — командующий ВМС Украины «предрек» будущее Крымского моста

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Украинский военачальник Игорь Воронченко поделился рассуждениями о переправе через Керченский пролив.

Фото: Twitter @rianru

Тема:
Инцидент в Керченском проливе 194

Командующий военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко «предрек» будущее Крымского моста, комментируя инцидент со своими моряками в Керченском проливе, передает портал «Военное обозрение».

По его словам, украинские корабли не несли никакой угрозы мосту, а незавидные перспективы переправы связаны с природными явлениями.

— Он сам рухнет через несколько лет, так как стоит на рубеже тектонических плит. Идти каким-то камикадзе, взрывать мост — это полный абсурд. Мосту скоро будет крышка! Идёт подмыв опор, землетрясения в Керчи каждый год по четыре-пять баллов, — заявил Воронченко.

На этом глава ВМС Украины не остановился и завил, что если не землетрясение разрушит Крымский мост, то это сделает «лед», когда в Крыму наступят тридцатиградусные морозы. Кроме того, якобы реальную угрозу для переправы, по его мнению, представляют «подводные течения». Свои прогнозы Воронченко ничем не подкрепил, желая отметиться лишь громким заявлением.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как российские пограничники проверяют корабли, проходящие через Керченский пролив.

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