Виктор Мараховский о попытке США вернуть производство в свою страну

На этой неделе в далекой Америке обострилась тема, имеющая к нам вроде бы прямое отношение. Два сенатора-демократа призвали запретить президенту Трампу наносить по России упреждающий ядерный удар. Происходит это все на фоне ежедневной паники в республиканской прессе. Дескать надо срочно догонять русских по части вооружений, а также боевитых выступлений самого Трампа, в которых он обещает чуть ли не реанимировать былинную программу СОИ рейгановских времен.

Но есть мнение, что на самом деле великая русская угроза тут ни при чем. Главное поле битвы Трампа — не с мифическими русскими, грозящими ему ракетами через Северный полюс. Просто американский ВПК — это на сегодня главная надежда американского президента все-таки выполнить свои обещания по перезапуску национальной промышленности. Ибо, напомним, лозунг «Make America great again», в понимании Трампа и его избирателей, — это в первую очередь возвращение в Америку массовых производств.

Так вот, уже два года возвращение промышленности не ладится. И дело тут даже не в отсутствии патриотизма у корпораций-гигантов. Просто настоящие производства — это вам не облачные технологии, не Facebook и не Google. И эти настоящие производства вывели из страны так давно и так массово, что их возвращение спотыкается практически обо все — от нехватки кадров и до нехватки болтиков.

На этой неделе газета New-York Times как раз объясняла, почему при всем желании даже компания Apple не сможет быстро вернуть производство техники в США. Оказывается, в 2013-м году она уже пыталась производить полностью американские элитные Mac Book. Тогда оказалось, что даже для такого не сильно массового товара, в США просто не хватает производимых винтов. И их пришлось заказывать в Китае.

За прошедшие годы ситуация скорее усугубилась, чем исправилась. А ведь в Америке бизнес трудно заставить взять под козырек и отказываться от прибыли ради обеспечения промышленного суверенитета государства. И единственная промышленность, которой государство США действительно может приказывать — это промышленность военная. И о чем тут стоит по-настоящему тревожиться — так это о том, насколько глубоко в США зашла холодная война элит, если оппоненты Трампа готовы закопать даже национальную промышленность, лишь бы не дать ему остаться на второй срок.

Ранее Пятый канал рассказывал, как Facebook подкупает пользователей и шпионит за ними.