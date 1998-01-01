Российский рэп-артист Александр Степанов, известный под сценическим псевдонимом ST, заявил, что Децл был дня него кумиром, а творчество Кирилла Толмацкого предопределило судьбу рэпера.

— Если бы не он, я бы не пришел в музыку, — сказал ST.

Ранее рэпер Баста, с которым судился и конфликтовал Децл, выразил соболезнования в связи со смертью Кирилла Толмацкого.

Децла не стало ночью 3 февраля. Сердце артиста остановилось через полчаса после концерта в Ижевске. Артисту было всего 35 лет.

Пятый канал собрал песни Децла, ставшие молодежными гимнами начала 2000 -х годов.