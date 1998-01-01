Массовые обморожения в Ханты-Мансийске: число жертв сибирских морозов растет

Сильные морозы уже долго держат центральную Россию в ежовых рукавицах. На Урале уже минус 50. В зоне аномального холода оказался почти весь центр Сибири. Предельно низкие температуры и в Забайкалье: деревни и поселки тонут в морозном тумане, дома покрываются инеем изнутри, а автомобили вмерзают в лед.

Находятся и те, кто на аномальных морозах пытается заработать. Таксисты Югры повысили цены в два раза. Междугородние автобусы не ходят. Кто-то из автомобилистов, правда, предлагает подвезти за спасибо. Но потенциальные пассажиры в бескорыстность намерений почему-то не верят.

В Ханты-Мансийском автономном округе обморожения получили уже полтысячи человек. На трассах появились дополнительные пункты обогрева. Подключилась даже военная полиция. По прогнозам синоптиков, холода в Сибири отступят только к началу следующей недели.

Ранее Пятый канал рассказал, что погодные катаклизмы вызвали хаос в нескольких регионах России.