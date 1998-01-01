Порошенко заявил, что украинские корабли пройдут через Керченский пролив

, 15:13 18

Президент Украины рассказал, что на кораблях будут журналисты, представители ОБСЕ и, возможно, депутат Рады Ирина Геращенко.

Фото: www.globallookpress.com

Тема:
Инцидент в Керченском проливе 195

Петр Порошенко в интервью каналу ICTV анонсировал проход украинских кораблей через Керченский пролив с журналистами и представителями ОБСЕ на борту. Слова украинского президента приводит ТАСС.

— Я не буду говорить, когда (пройдут корабли — прим. ред.), так как идут только добровольцы. Не исключаю, что там будут журналисты, эксперты ОБСЕ, и очень просится Ирина Геращенко (первый вице-спикер Верховной рады — прим. ред.), — сказал Порошенко.

При этом он подчеркнул, что корабли точно пройдут через Керченский пролив и, что Украина намерена требовать свободного пользования проливом в соответствии с конвенцией ООН.

Стоит отметить, что украинские корабли ранее свободно проходили через Керченский пролив после предварительного уведомления российской стороны. Ситуация изменилась 25 января, когда три судна ВМС Украины вторглись в российские территориальные воды, невзирая на предупреждения пограничников. Корабли вместе с экипажами пришлось задержать силой, Россия расценила этот инцидент как провокацию со стороны Незалежной.

Ранее Пятый канал рассказывал, как проверяют корабли, проходящие через Керченский пролив.

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