Порошенко заявил, что украинские корабли пройдут через Керченский пролив

Петр Порошенко в интервью каналу ICTV анонсировал проход украинских кораблей через Керченский пролив с журналистами и представителями ОБСЕ на борту. Слова украинского президента приводит ТАСС.

— Я не буду говорить, когда (пройдут корабли — прим. ред.), так как идут только добровольцы. Не исключаю, что там будут журналисты, эксперты ОБСЕ, и очень просится Ирина Геращенко (первый вице-спикер Верховной рады — прим. ред.), — сказал Порошенко.

При этом он подчеркнул, что корабли точно пройдут через Керченский пролив и, что Украина намерена требовать свободного пользования проливом в соответствии с конвенцией ООН.

Стоит отметить, что украинские корабли ранее свободно проходили через Керченский пролив после предварительного уведомления российской стороны. Ситуация изменилась 25 января, когда три судна ВМС Украины вторглись в российские территориальные воды, невзирая на предупреждения пограничников. Корабли вместе с экипажами пришлось задержать силой, Россия расценила этот инцидент как провокацию со стороны Незалежной.

Ранее Пятый канал рассказывал, как проверяют корабли, проходящие через Керченский пролив.