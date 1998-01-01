В Москве 6 февраля проводили в последний путь рэпера Кирилла Толмацкого, известного как Децл. Неформал и бунтарь, он умер молодым. Ему было всего 35 лет. И для его поклонников это стало настоящим ударом. Сотни людей пришли в Центральную клиническую больницу, где утром состоялась церемония прощания.

— Огромная утрата для тех, кто всю жизнь его слушает… Он был позитивный… С простым добрым сердцем… — вспоминает один из фанатов.

Сердце музыканта остановилось сразу после концерта в Ижевске. Причины смерти станут известны только после проведения всех экспертиз, на которые понадобится несколько недель. Хотя уже сейчас появляется информация, что запрещенных веществ в крови Децла якобы не обнаружено.

Отец исполнителя, Александр Толмацкий, опубликовал в соцсетях прощальное письмо к сыну. Это строки о любви и боли. Отец признает: отношения были сложными. В своих интервью Децл не раз заявлял, что верит в реинкарнацию в духе индуизма и физическую смерть рассматривает только как переход на следующий уровень. Похоронили музыканта на Пятницком кладбище столицы.