«Огромная утрата» — Децла проводили в последний путь

, 18:07 Эфирная новость 121

Легендарный рэпер похоронен на Пятницком кладбище в Москве.

Фото, видео: Пятый канал, © РИА Новости/ Максим Блинов

Тема:
Умер рэпер Децл 45

В Москве 6 февраля проводили в последний путь рэпера Кирилла Толмацкого, известного как Децл. Неформал и бунтарь, он умер молодым. Ему было всего 35 лет. И для его поклонников это стало настоящим ударом. Сотни людей пришли в Центральную клиническую больницу, где утром состоялась церемония прощания.

— Огромная утрата для тех, кто всю жизнь его слушает… Он был позитивный… С простым добрым сердцем… — вспоминает один из фанатов. 

Сердце музыканта остановилось сразу после концерта в Ижевске. Причины смерти станут известны только после проведения всех экспертиз, на которые понадобится несколько недель. Хотя уже сейчас появляется информация, что запрещенных веществ в крови Децла якобы не обнаружено.

Отец исполнителя, Александр Толмацкий, опубликовал в соцсетях прощальное письмо к сыну. Это строки о любви и боли. Отец признает: отношения были сложными. В своих интервью Децл не раз заявлял, что верит в реинкарнацию в духе индуизма и физическую смерть рассматривает только как переход на следующий уровень. Похоронили музыканта на Пятницком кладбище столицы.

Тема:
Умер рэпер Децл 45
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