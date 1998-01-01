Децла стали слушать в 150 раз чаще после его смерти

Пользователи интернета стали повально слушать песни Кирилла Толмацкого, известного как Децл, после его смерти. Так, по данным РБК, количество прослушиваний его треков увеличилось в 150 раз.

Чаще всего пользователи интересовались композицией «Слезы».

По итогам 4 февраля, песни Децла aka Le Truk впервые оказались в ТОП-100 самых прослушиваемых в ВКонтакте.

Ранее Пятый канал рассказывал, что Децл умер во время выступления в Ижевске в ночь со 2 на 3 февраля. Похороны кумира «нулевых» состоялись в среду, 6 февраля.