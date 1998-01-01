Децла стали слушать в 150 раз чаще после его смерти

, 22:43 Видео 48

Лидером по прослушиванию на музыкальных сервисах стала песня «Слезы».

Фото, видео: www.globallookpress.com, YouTube @Detsl aka Le Truk

Тема:
Умер рэпер Децл 49

Пользователи интернета стали повально слушать песни Кирилла Толмацкого, известного как Децл, после его смерти. Так, по данным РБК, количество прослушиваний его треков увеличилось в 150 раз.

Чаще всего пользователи интересовались композицией «Слезы».

По итогам 4 февраля, песни Децла aka Le Truk впервые оказались в ТОП-100 самых прослушиваемых в ВКонтакте.

Ранее Пятый канал рассказывал, что Децл умер во время выступления в Ижевске в ночь со 2 на 3 февраля. Похороны кумира «нулевых» состоялись в среду, 6 февраля.

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