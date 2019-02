Болтон призвал Россию признать Гуайдо главой Венесуэлы

Россия должна признать Хуана Гуайдо легитимным президентом Венесуэлы, считает советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. С этим призывам он обратился к официальной Москве со своего аккаунта в Twitter, сообщает издание «Экономика сегодня».

— У России и других стран еще есть время присоединиться к сообществу ответственных наций в признании Гуайдо, Национального собрания и пути к свободе и процветанию Венесуэлы, — написал господин Болтон.

Doubling down on a bad bet doesn’t make it a good bet. There is still time for Russia and others to join the community of responsible nations in recognizing Guaido, the National Assembly, and the path to freedom and prosperity in Venezuela. https://t.co/wX5jwV6oy2