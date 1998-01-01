Болтон призвал Россию признать Гуайдо главой Венесуэлы

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По мнению советника американского лидера, якобы именно Гуайдо ведет раздираемую протестами Венесуэлу к процветанию.

Фото: www.globallookpress.com

Тема:
Беспорядки в Венесуэле 75

Россия должна признать Хуана Гуайдо легитимным президентом Венесуэлы, считает советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. С этим призывам он обратился к официальной Москве со своего аккаунта в Twitter, сообщает издание «Экономика сегодня».

— У России и других стран еще есть время присоединиться к сообществу ответственных наций в признании Гуайдо, Национального собрания и пути к свободе и процветанию Венесуэлы, — написал господин Болтон.

Хуан Гуайдо самовольно объявил себя президентом Венесуэлы и неоднократно собирал акции протеста против действующего руководителя страны Николаса Мадуро. При этом Мадуро уже заявлял о готовности сесть с оппозицией за стол переговоров, однако Гуайдо продолжает придерживаться пути массовых беспорядков.

Тема:
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