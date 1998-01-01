Видео: Самолет «отпружинил» от посадочной полосы из-за сильного ветра

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Британское воздушное судно буквально отскочило от ВПП под воздействием урагана «Эрик».

Фото: www.globallookpress.com

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Погода 3590

Необычное видео засняли в британском аэропорту Хитроу: самолет заходил на посадку при сильнейшем боковом ветре, на секунду коснулся взлетно-посадочной полосы и взмыл обратно в воздух. Ролик с «отскоком» воздушного судно доступно на канале Big Jet Tv.

Всему виной стал бушующий в Великобритании ураган «Эрик» — сильный ветер просто не дал лайнеру приземлиться. Как сообщает Daily Mail, в некоторых районах королевства скорость ветра достигает 80 км/ч с порывами до 110 км/ч, на севере страны объявлен повышенный уровень опасности.

Ранее Пятый канал публиковал видео из Куршевеля — там самолет врезался в сугроб при посадке.

Тема:
Погода 3590
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