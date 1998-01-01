Давление растет, температура падает: прогноз погоды на неделю для Петербурга

Главный метеоролог страны Роман Вильфанд эксклюзивно для Пятого канала сделал прогноз погоды, который ожидает жителей Петербурга с 11 по 17 февраля.

— Температурный фон в Питере будет на 1-2 градуса выше, чем в Москве. Хотя давление в первой половине недели будет чуть-чуть ниже нормы, а уже начиная со среды около и выше нормы — до 790 миллиметров ртутного столба, — сообщает метеоролог.

В понедельник петербуржцев ждет потепление до +4 градусов и дождь. Такая же погода сохранится и во вторник. Будьте осторожны: по ночам прогнозируются легкие заморозки до -2 градусов, ранним утром на дорогах и тротуарах может быть весьма скользко.

Понижение температуры до более приличествующих зиме значений начнется в среду — благодаря фронтальному разделу, проходящему по центральной части России.

Небольшой мороз по ночам сохранится почти до конца недели — стоит ожидать до 10 градусов ниже ноля. Днем низкие температуры можно будет заметить только в среду. В оставшиеся дни петербуржцы увидят на термометрах от -1 до +1 градуса.

Вильфанд уточнил, что осадки в Петербурге в течение всей недели будут незначительными в силу высокого атмосферного давления, которое препятствует образованию облаков.

Ранее Пятый канал публиковал прогноз погоды на неделю для Москвы и России.