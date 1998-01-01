Борьбу с наледью на крышах назвали задачей номер один в Петербурге

Петербургский градоначальник Александр Беглов назвал борьбу с наледью на крышах задачей номер один. Он также призвал обратить внимание на состояние кровли и ликвидировать возникающие протечки. Об этом говорится в пресс-службе Смольного.

Глава города раскритиковал работу местных предприятий и управляющих компаний, которые оказались не в состоянии вовремя справиться с последствиями обильных «снежных залпов».

Кроме того, Беглов дал указание профильным комитетам и службам начать подготовку к следующей зиме. Среди поставленных задач — программа утепления чердаков и пополнения парка спецтехники.

Ранее Пятый канал сообщал, что даже Иван Ургант вышел на борьбу с гололедом в Петербурге.