Борьбу с наледью на крышах назвали задачей номер один в Петербурге

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Глава города Александр Беглов провел рабочее совещание в Смольном, где обратил внимание на последствия сильных снегопадов.

Фото: Известия/ Алексей Майшев

Тема:
Погода 3595

Петербургский градоначальник Александр Беглов назвал борьбу с наледью на крышах задачей номер один. Он также призвал обратить внимание на состояние кровли и ликвидировать возникающие протечки. Об этом говорится в пресс-службе Смольного.

Глава города раскритиковал работу местных предприятий и управляющих компаний, которые оказались не в состоянии вовремя справиться с последствиями обильных «снежных залпов».

Кроме того, Беглов дал указание профильным комитетам и службам начать подготовку к следующей зиме. Среди поставленных задач — программа утепления чердаков и пополнения парка спецтехники.

Ранее Пятый канал сообщал, что даже Иван Ургант вышел на борьбу с гололедом в Петербурге.

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