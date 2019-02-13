Непогода парализовала движение автобусов в Северном Бутово

В столичном районе Северное Бутово непогода срывает движение транспорта — на улице Грина из-за гололеда остановились более десяти автобусов. Как сообщает корреспондент РИА Новости с места событий, транспорт не может подняться вверх по обледенелой горке, пассажирам приходится идти до ближайших станций метро пешком.

В ночь на 13 февраля над Москвой начался сильный снегопад, который вызвал проблемы с транспортным сообщением — 12 авиарейсов из столицы были задержаны, еще 18 — отменены.

Ранее Пятый канал передавал прогноз погоды в Петербурге на неделю.