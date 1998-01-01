Такого снегопада в Москве не было 23 года

, 17:21 Эфирная новость 182

Всего за несколько часов в столице выпала треть месячной нормы осадков, в городе объявлен желтый уровень погодной опасности.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Тема:
Погода 3605

В Москве введен повышенный, желтый уровень погодной опасности. Столицу заметает. Всего за несколько часов выпала треть месячной нормы осадков, это стало рекордом за последние 23 года. Утром отменили десятки авиарейсов. Задержкой уже заинтересовалась транспортная прокуратура, началась проверка. Опаздывают и электрички — пути в сугробах. Энергетики и коммунальщики перешли в режим повышенной готовности. На дорогах — гололедица, автомобилистам рекомендуют пересесть на общественный транспорт.

Очень скользко и на дорогах Петербурга. Оттепель сменилась резким похолоданием. Среду уже назвали «днем жестянщика». В городе зафиксированы сотни ДТП. В некоторых районах из-за аварий образовались многокилометровые пробки.

Снегопад накрыл и центральную Россию. В аэропорту Воронежа в сугробе застрял самолет. Он совершил штатную посадку, но съехал с полосы и застрял в снегу. Никто из пассажиров не пострадал. В здание терминала их доставили автобусом. А вот работникам воздушной гавани пришлось взяться за лопаты и привлекать тягач.

Ранее Пятый канал рассказывал, что утром в Петербурге на кольцевой автодороге из-за гололеда столкнулись 13 машин, движение было парализовано.

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