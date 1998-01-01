Киеву неймется: Украина направит в Азовское море два десантных катера «Кентавр»

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В то же время, большинству участников провокационного нарушения границы РФ в Керченском проливе продлен срок пребывания в СИЗО до 24 апреля.

Фото: www.globallookpress.com

Тема:
Инцидент в Керченском проливе 198

Украина в текущем году намерена задействовать для охраны и патрулирования в Азовском море два десантных катера «Кентавр». С таким заявлением выступил заместитель начальника главного управления оборонного планирования Генштаба Вооруженных сил Украины Вячеслав Демьяненко, передает RT со ссылкой на агентство «Укринформ».

— В состав ВМС приняты шесть малых бронированных артиллерийских катеров, в текущем году запланировано принятие еще одного такого катера и двух десантных катеров «Кентавр», — сказал Демьяненко.

Украинское агентство уточняет, что катера будут направлены в Азовское море.

Тем не менее в среду, 13 февраля, Мосгорсуд признал законным продление до 24 апреля срока ареста еще четырем украинским морякам, обвиняемым в незаконном пересечении российской границы в Керченском проливе. Таким образом, под стражей остаются 16 из 24 украинских военнослужащих.

Как сообщал Пятый канал, три корабля ВМС Украины незаконно пересекли российскую границу и отказались выполнять требования пограничников остановиться. Российские военные применили силовые методы. В результате, все члены экипажей украинских кораблей были арестованы. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

Тема:
Инцидент в Керченском проливе 198
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