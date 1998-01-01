Глава Петербурга обсудил с Татьяной Голиковой ситуацию с обрушением кровли в здании ИТМО

Глава Петербурга Александр Беглов в субботу, 16 февраля, обсудил по телефону с вице-премьером правительства РФ Татьяной Голиковой ситуацию с обрушением в здании Национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), сообщает ТАСС.

— Звонила вице-премьер Татьяна Голикова, я ей доложил, что никакая помощь федерального центра не нужна, справляемся своими силами, сил и средств у нас хватает , — сказал глава Петербурга.

Александр Беглов работает на месте происшествия, по его указанию создан оперативный штаб.

Ранее Пятый канал сообщал, что выявленные ранее нарушения в здании ИТМО были устранены не полностью. В ноябре 2018 года МЧС проводило внеплановую проверку в университете.