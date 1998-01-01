Глава Петербурга рассказал о нарушениях при реконструкции университета, где произошло обрушение

Глава Петербурга Александр Беглов, говоря о предварительных причинах обрушения кровли в здании ИТМО, заявил о нарушениях при проведении ремонтных работ. По его словам, «экстремальные» версии произошедшего не рассматриваются.

— Одна версия может быть. Это связано с реконструкцией этого здания. Других версий нет. Каких-то экстремальных или каких-то других на сегодняшний день нет , — сказал Александр Беглов.

В субботу, 16 февраля, в здании ИТМО в центре Петербурга произошло обрушение перекрытий с пятого этажа по второй, а также кровли. По данным ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, погибших и пострадавших в результате происшествия нет, из здания выведены более 80 человек.

Следственный комитет России по факту обрушения перекрытий возбудил уголовное дело по ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ»).