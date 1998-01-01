Студент Национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) Дмитрий Конопатов рассказал в интервью Пятому каналу о том, что происходило в первые минуты после обрушения кровли и перекрытий здания. По его словам, видимость была нулевая.

— У нас шло занятие, услышали грохот, все вскочили, побежали к окну. Потом оценили обстановку и покинули помещение. Из-за пыли было трудно дышать. Было видно небо и все. Дальше нулевой обзор , — рассказывает Дмитрий.

По словам Дмитрия Конопатова, студенты покидали здание небольшой очередью друг за другом. В условиях плохой видимости они спускались по лестнице, держась за перила, так как даже ступеней не было видно.

— Мы небольшой очередью по два человека шли друг за другом. Шли, говорили, чтобы никто никуда не свернул, потому что ничего не было видно, — вспоминает Дмитрий.

Пятый канал

В субботу, 16 февраля, в здании ИТМО в центре Петербурга произошло обрушение перекрытий с пятого этажа по второй, а также кровли. По данным ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, погибших и пострадавших в результате происшествия нет, из здания выведены более 80 человек.

Следственный комитет России по факту обрушения перекрытий возбудил уголовное дело по ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ»).

Ранее Пятый канал сообщал, что глава Петербурга Александр Беглов рассказал о нарушениях при реконструкции университета, где произошло обрушение.