Прямой подрядчик ИТМО рассказал о реконструкции здания до его обрушения

Директор ООО «ПетербургРеставрация», прямой подрядчик ИТМО, Никита Барабанщиков рассказал Пятому каналу, что его компания приступила к выполнению работ в начале февраля, и на данном этапе была проделана лишь подготовительная часть.

— Занимались преимущественно подготовительными работами, которые включают в себя организацию рабочих мест, проведение инструктажа, — сказал он.

Он пояснил, что по неизвестным причинам предыдущим подрядчиком строительные работы не были завершены в полном объеме, и приостановлены. Поэтому бригада «ПетербургРеставрация» начала с уборки и вывоза мусора, а также приступила к работам по устройству конструкции пола, демонтажу недействующих инженерных сетей.

— Мы не выполняли каких-то конструктивных работ, мы их физически не могли успеть. У нас был согласованный план-график производства работ, который сейчас передан в Следственный комитет, — отметил он, подчеркнув, что со стороны заказчика осуществлялся строительный контроль — проходили еженедельные совещания, где обозначались все основные текущие вопросы.

Барабанщиков подчеркнул, что согласно договору с ИТМО, «запланированы были внутренние ремонтные работы по части помещений второго этажа».

Руководитель компании также считает не имеющей под собой оснований версию о том, что обрушение произошло из-за перегрузки конструкций здания из-за превышенного веса стройматериалов.

— Складирование материалов не может привести к обрушению с пятого по первый этажи, вплоть до того, что конструкция крыши — все ушло вниз. Речи о каком-то локальном провале перекрытия из-за складирования материалов в принципе быть не может. Даже те материалы, которые мы должны были предусматривать по контракту, не имеют тот предполагаемый вес, который может вообще в принципе повлиять на какое-то внутренне обрушение, — подчеркнул он.

Кровля и перекрытия с пятого по первый этаж в корпусе ИТМО рухнули вечером в субботу, 16 февраля. В результате ЧП никто чудом не погиб. Из здания были эвакуированы более 80 человек, в том числе 26 с помощью спасательной лестницы с пятого этажа.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, в каком крайне изношенном состоянии находилось здание ИТМО на протяжении нескольких лет.