Владимир Путин призвал решить проблему с яслями в России к 2021 году

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Президент предложил освободить от НДС застройщиков, сдающих соцобъекты, а также направить средства на строительство яслей.

Фото, видео: ТАСС / Михаил Терещенко, Пятый канал

Тема:
Послание президента ФС 2019 12

Проблема с яслями должна быть решена к 2021 году — такую задачу поставил Владимир Путин во время Послания Федеральному собранию. По словам президента России, молодых родителей необходимо обеспечить всей необходимой инфраструктурой для счастливой жизни.

Владимир Путин также обозначил, что на данный момент практически повсеместно решена проблема с доступностью детских садов. Для того, чтобы все молодые родители могли воспользоваться яслями, к 2021 году необходимо открыть 270 тысяч новых мест, в том числе в негосударственных яслях. Президент подчеркнул, что проблема требует скорейшего решения — 90 тысяч мест для детей нужно организовать уже в 2019-м.

Относительно необходимых средств Владимир Путин обозначил: за три года федеральный и региональный бюджеты должны направить 147 миллиардов рублей на строительство яслей. Кроме того, президент предложил снизить налоговую нагрузку на компании, занимающиеся строительством соцобъектов. Такая мера должна стимулировать комплексное развитие населенных пунктов.

—Нужно освободить застройщиков от этого бремени (налог на прибыль и НДС — прим. ред.), имея в виду в том числе и новации в строительной сфере, тем самым стимулируя комплексное развитие наших городов и поселков, когда рядом с жильем есть все необходимое: и поликлиника, и школа, и спортивная площадка, — объяснил Владимир Путин.

Ранее Пятый канал рассказывал подробности о Послании президента Федеральному собранию 2019 года.

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