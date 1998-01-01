Центральная Россия под ударом снежной стихии. В столичном регионе бушуют метели, жители стоят в километровых пробках, все чаще происходят ДТП. Объявлен желтый уровень погодной опасности.

Из-за сильного снегопада московские аэропорты с самого утра работают с перебоями. В Домодедово, Внуково и Шереметьево десятками задерживают и отменяют рейсы. Автовладельцам рекомендуют пересесть на общественный транспорт. К вечеру в Москве температура может опуститься до -12 градусов, а метель, как ожидается, задержится в столице до выходных.

Ранее Пятый канал показал, как в Самаре переживают непогоду. После сильнейшего снегопада в городе заметены улицы, нарушена работа общественного транспорта. Коммунальные службы не могут справиться с таким количеством осадков.