Как Москва борется со снежной стихией — видео

, 18:31 Эфирная новость 17

Из-за сильного снегопада московские аэропорты с самого утра работают с перебоями. Автовладельцам рекомендуют пересесть на общественный транспорт.

Фото, видео: © РИА Новости / Григорий Сысоев, Пятый канал

Тема:
Погода 3624

Центральная Россия под ударом снежной стихии. В столичном регионе бушуют метели, жители стоят в километровых пробках, все чаще происходят ДТП. Объявлен желтый уровень погодной опасности.

Из-за сильного снегопада московские аэропорты с самого утра работают с перебоями. В Домодедово, Внуково и Шереметьево десятками задерживают и отменяют рейсы. Автовладельцам рекомендуют пересесть на общественный транспорт. К вечеру в Москве температура может опуститься до -12 градусов, а метель, как ожидается, задержится в столице до выходных.

Ранее Пятый канал показал, как в Самаре переживают непогоду. После сильнейшего снегопада в городе заметены улицы, нарушена работа общественного транспорта. Коммунальные службы не могут справиться с таким количеством осадков.

Тема:
Погода 3624
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