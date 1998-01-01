Путин рассказал о теоретической угрозе отключения России от интернета

Разговор о внешних вызовах продолжился на встрече президента Владимира Путина с главными редакторами ведущих российских СМИ. Общение прошло в неформальной обстановке. Обсудили основные тезисы Послания к Федеральному собранию и крайне актуальный вопрос последних дней: существует ли угроза отключения России от интернета? По словам главы государства, такой сценарий маловероятен, тем не менее надо позаботиться о независимости Рунета.

— Вы знаете, все может быть. Поэтому надо развивать себя, надо вкладывать сюда деньги, не жалеть, иметь в виду, что это одно из ключевых направлений развития. В мире вообще и для нашей страны в частности. Я так и сказал, по-моему, сегодня в Послании. Поэтому надо иметь это ввиду, но мы же не собираемся сами себя отключать. Но, если они додумаются до этого, повторяю: ущерб для них будет очень большой, если не сказать колоссальный, — подчеркнул президент РФ.

Глава государства выразил надежду, что те, кто решит отключить Россию от всемирной паутины, «сто раз подумают», ведь это нанесет ущерб им самим. Что касается подготовки к такому сценарию, российский законопроект о «суверенном интернете» уже прошел первое чтение в Госдуме. Говорили и о безопасности рубежей. Президент подчеркнул: «Россия не собирается нападать первой, но к ответному удару готова». При этом Владимир Путин практически на пальцах объяснил, как считать ракеты потенциального противника. И это пояснение прозвучало скорее для зарубежных партнеров.

— Это будет не в их пользу, во всяком случае сегодня. Вот они объявили об этом. Мы понимаем, что дальше может быть, а мы им говорим: «А вы посчитайте. Считать умеете? Посчитайте». Прежде чем принять такое решение, которое бы создало для нас дополнительные угрозы, — сказал Путин.

— Если рассчитывать ход с той стороны, тогда это может быть и отгадка к Украине, скажем, и к Грузии другая? То есть, если состоится там у них, то это не 12 минут подлетного времени, а шесть? Каков тогда наш ответ? — спросил член Президиума Союза журналистов Москвы, Сергей Агафонов.

— Это все просто как апельсин. Шесть на ум пошло, семь с ума сошло. Посчитайте, сколько это будет. И Грузия, и Украина большого выигрыша им не даст, — ответил Путин.

При этом Владимир Путин отметил, что какого-то серьезного противостояния между Россией и США нет. Москва и Вашингтон сохраняют «неплохие контакты по военной линии». Высшие офицеры встречаются, сотрудничают в Сирии, и даже если и есть взаимные претензии, это не повод для нового Карибского кризиса.

Президент РФ Владимир Путин выступил с ежегодным Посланием Федеральному собранию в среду, 20 февраля, в Гостином дворе в Москве. Это обращение к обеим палатам парламента для главы государства — 15-е по счету.