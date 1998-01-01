МИД РФ: Украина готовится к повторной провокации в Керченском проливе

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил о подготовке Украиной еще одной провокации в районе Керченского пролива. Заявление было сделано в четверг, 21 февраля.

Как отметил министр иностранных дел РФ, появилась информация о том, что в новой провокации будут участвовать не только вооруженные силы Украины. По некоторым данным, к подготовке конфликтной ситуации приглашены страны-участницы НАТО, которых Киев хочет привлечь в состав экипажей судов, которые отправятся для повторной провокации в Керченском проливе.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что в МИД РФ заявили о том, что Россия не станет воевать с Украиной.