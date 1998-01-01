Ноги Бузовой вызвали восхищение Александра Васильева

Известный критик Александр Васильев прокомментировал появление Ольги Бузовой на одном из мероприятий. В рубрике журнала «Семь дней», он отметил, что звезда «Дома-2» знает, как привлечь к себе внимание.

— Ольга Бузова — эффектная женщина. Ноги красивые: очень длинные, загорелые. Эпиляция была проведена на отлично, — сказал историк моды.

Александр Васильев также похвалил ее наряд, который соответствует правилу «закрытый верх — открытый низ». При этом он критически высказался в адрес излишне короткой юбки, которая визуально делает размер ноги «колоссальным».

Ранее Пятый канал сообщал, что Басков решил жениться на Бузовой и сделал предложение на концерте в Сыктывкаре.