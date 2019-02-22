Ольга Бузова добавила интриги заключительному матчу регулярного чемпионата КХЛ между омским «Авангардом» и новосибирской «Сибирью». Певица появилась на трибуне в хоккейном свитере с ястребом. И это, несмотря на то, что ранее клуб вежливо отказался от ее предложения стать талисманом «Авангарда». Однако ее ждал сюрприз — в перерыве группа поддержки отплясывала на льду под «Танцуй под Бузову», а на большой экран вывели изображение звездной болельщицы.

После матча, который, к слову, завершился победой «Авангарда» со счетом 7:3, Ольга поблагодарила хоккеистов в своем Instagram за красивую игру и за сюрприз, и написала, что стала все-таки талисманом команды, просто негласным.

instagram @ buzova86

А вот реакция болельщиков на громкое появление Бузовой на трибуне и на экране была неоднозначной. ХК «Авангард» на своей странице в Instagram тоже вывесил видео с певицей и не всех это должным образом обрадовало.

— И этот логотип она испортила… Есть еще место в этой стране, где нет этой тетки?

— Я хотел вчера хоккей посмотреть, а получилось, что Бузову видел больше, чем саму игру.

— С футболом не получилась, так на хоккей приперлась.

— Очень круто и неожиданно! Вы молодцы! Лично мне было забавно за ней наблюдать. Отличный ход, — пишут фанаты хоккея.

Ранее Пятый канал рассказывал, как на вечеринке у знаменитого хоккеиста Александра Овечкина Ольга Бузова чуть не разбила кубок Стэнли.