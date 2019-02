Видео: Грузовики с гуманитарной помощью были сожжены на границе с Колумбией

Три грузовика с гуманитарной помощью из четырех, прибывших на границу Колумбии и Венесуэлы, были сожжены, пострадали около 15 человек. Об этом в субботу, 23 февраля, сообщает газета El Nacional.

По данным других СМИ, были сожжены все четыре машины с гуманитарным грузом.

Примечательно, что люди пытаются спасти коробки с гумпомощью из горящих машин. Многих не останавливает даже опасность получить серьезные ожоги.

BREAKING NEWS: All four trucks carrying humanitarian aid from Colombia to Venezuela have been set on fire by pro Maduro military forces. Civilians are desperately trying to save any remaining aid. pic.twitter.com/aNTyDvODl5