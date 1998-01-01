Марионетки США атакуют Венесуэлу непрошенной гумпомощью, но Каракас отбивается

Лояльные США власти как минимум трех стран Латинской Америки — Бразилии, Колумбии и Пуэрто-Рико — вознамерились в субботу, 23 февраля, нарушить международное гуманитарное право, то есть, суверенитет Венесуэлы, и незаконно ввезти на ее территорию так называемую гуманитарную помощь.

Власти Боливарианской республики не просто подготовились к возможным провокациям заранее, но и оперативно реагируют в течение дня на возможные угрозы.

Со стороны Бразилии на территорию Венесуэлы как будто бы прорвался кортеж из нескольких фур с гумпомощью, однако им не удалось преодолеть специально возведенные для них кордоны, и они вернулись восвояси.

Приграничный с Венесуэлой колумбийский город Кукута должен был стать одной из баз для дестабилизации в соседней стране — сюда накануне ВВС США доставили 50 тонн груза гумпомощи. Впрочем, что именно прислал Вашингтон венесуэльскому оппозиционеру Хуану Гуайдо и его клике, пока неизвестно.

Тем не менее, встретив достойный отпор на границе с Венесуэлой, по указанию колумбийского лидера Ивана Дуке груженые так называемой гумпомощью фуры вернулись обратно в пункт выезда.

— Приоритетом для правительства Колумбии является защита людей в приграничной зоне, и поэтому грузовики возвращаются, — попытался оправдаться министр иностранных дел Колумбии Карлос Ольмес Трухильо в Кукуте, слова которого приводит ТАСС.

Испытывает на прочность законную власть Мадуро и не самая соседняя островная страна — Пуэрто-Рико. На борту судна, покинувшего один из портов этой латиноамериканской страны, находилось 250 тонн гумпомощи. Однако, шесть кораблей венесуэльских ВМС отправились на его перехват. В настоящее время судно остается в международных водах и ожидает дальнейших инструкций.

Ровно месяц назад некто Хуан Гуайдо самоназначил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Вскормленного Вашингтоном оппозиционера поддержал ряд лидеров стран Евросоюза и Латинской Америки, повсеместно демонстрирующих лояльность американской политике. Однако оппозиция Венесуэлы забывает, что США интересуют в данном контексте лишь природные ресурсы страны — бассейн реки Ориноко является одним из богатейших залежей нефти на планете.

Как сообщал Пятый канал, президент Мадуро считает, что попытка госпереворота в Венесуэле провалена.