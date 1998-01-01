«Что у тебя между ног висит?»: Наряд Ольги Бузовой шокировал поклонников

Ольга Бузова в очередной раз вызвала шквал эмоций и яростную перепалку среди подписчиков, разместив на своей страничке в Instagram фотографию из концертного зала, сделанную перед самым выходом на сцену. На снимке девушка предстает в ярком салатовом платье с черным узором. Наряд артистки украшают стразы, на рукавах бахрома, юбочка же сделана из черного гипюра. Костюм завершает пояс с яркой звездой. Фото Ольга также сопроводила цитатой из своей песни «Выключи мозг, и Бузову включи».

Instagram @buzova86

Образ певицы не оставил равнодушным пользователей соцсети. В очередной раз комментаторы жестко раскритиковали образ девушки:

— Срочно нужно менять дизайнера сценических «одеяний», это просто концерт веселого пони получается: (

— Какой ужас. Где вы такие костюмы берете? Просто жесть… ((((

— Дикий наряд какой-то, жуТТьь

— Блин, ну возьми ты пример с коллег по цеху, одеваться как с Алиэкспресса на концерт негоже! Что за бурлеск 80-х?!

— Что за наряды странные вечно… как фрик (орфография и пунктуация авторов — сохранены — прим.ред.)

Часть аудитории сравнила Бузову с Филиппом Киркоровым и Валерием Леонтьевым. Одним из поводов для сравнения послужил костюм Ольги — такой же яркий и неординарный, как у этих двух исполнителей:

— Маленько на Леонтьева смахиваешь))

— Валерий Леонтьев отдыхает

— На Леонтьева здесь похожа)))

— Молодой Киркоров

— Олю укусил Киркоров

— Как Киркоров (орфография и пунктуация авторов — сохранены — прим.ред.)

А некоторые сравнили певицу с героиней японских комиксов «Сейлор Мун» и даже с Дженнифер Лопес:

— Шоу трансов в Таиланде. Такой колхоз. Найми же себе нормального костюмера, со вкусом. Как можно этот позор носить? Ты что, Сейлор Мун?

— Оленька, Вы прелесть! Очень похожи на Дженнифер Лопес. Такая же стильная, красивая и трудяжка! Так держать!!! (орфография и пунктуация авторов — сохранены — прим.ред.)

Но, конечно, особое внимание комментаторов привлекла неудачная складка на юбке Бузовой:

— Очень интересный образ!!! Особенно между ног

— Костюм классный, но между ног что-то странное

— Очень странный наряд. эта звезда и зеленое что-то

— Что у тебя между ног висит?! ((

— Что у тебя под звездой выросло! Вот что значит время ушло замужества!!!

— Особенно «умиляет», нет «восхищает» тряпочка под звездой!

А цитата, которой Ольга Бузова подписала снимок, по мнению части аудитории, раскрывает секрет успеха певицы:

— Наконец раскрыт секрет успеха Бузовой — выключенный мозг.

— Действительно, Бузову можно слушать только с выключенным мозгом. здравый человек этого не сделал бы)

Ранее Пятый канал сообщал о том, что Бузова устроила сюрприз «Авангарду», а «Авангард» — Бузовой.