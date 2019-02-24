Пятому каналу удалось пообщаться с соседями мужчины, который в ночь на 24 февраля сбил пятерых человек на Невском проспекте. Напомним, водитель на BMW X6 врезался в людей на тротуаре, двое скончались, трое доставлены в больницу.

Соседка, живущая в квартире, рядом с семьей предполагаемого виновника ДТП была поражена кадрами происшествия, но о семье отзывалась только положительно.

— Он нормальный, адекватный…у них все хорошо, мирно. Вся семья, дети — все замечательно, — объясняет женщина.

Один из соседей водителя, увидев ролик, не смог сдержать эмоций — шокирующие кадры с камер наблюдения он прокомментировал гневным призывом.

— Знаете, вот если бы хотя бы одного расстреляли бы…у нас, когда людей переезжают, дают пять лет условно, в лучшем случае закроют и через три года выпустят по УДО, — сетует мужчина.

Другая соседка рассказала историю о том, как злополучный BMW X6 перегородил выезд из двора, но никакого конфликта за этим не последовало.

— Выскочил молодой парень и отогнал машину, — рассказывает женщина.

Также она рассказала, что все мужчины из предполагаемой квартиры водителя, виновного в ДТП, внезапно собрались и куда-то уехали вечером 23 февраля.

Ранее Пятый канал рассказывал об американце, который погиб в результате ДТП на Невском.