«Очень страшно было»: Дворник рассказал об уборке места ДТП на Невском

Один из сотрудников коммунальной службы Центрального района Петербурга рассказал Пятому каналу о последствиях смертельного ДТП на Невском проспекте.

По его словам, когда он приступил к уборке территории, тела погибших уже увезли.

— Кровь была в двух местах: вот здесь и вот здесь — стекало все, — сказал дворник.

Он добавил, что на тротуаре также было много разбитого стекла.

— Все убрали, помыли, почистили, — сказал мужчина, добавив, что «очень страшно все было».

В ночь на 24 февраля на Невском проспекте водитель на BMW X6 наехал на пятерых пешеходов, двое из которых скончались на месте. Виновник аварии был лишен водительских прав еще в ноябре 2018 года.

Пятый канал публиковал шокирующие кадры с наездом на пешеходов на Невском проспекте.