Синоптики рассказали о погоде в Москве на грядущей неделе

Синоптики центра «Фобос» рассказали, какой будет погода на предстоящей неделе с 25 февраля по 3 марта. По информации метеорологов, жителям столичного региона придется вновь достать из шкафов резиновые сапоги, так как в Москве и Московской области ожидается слякоть и повышение температуры до +4 градусов.

По данным издания «Известия», в середине недели в столицу вернутся зимние холода — город накроют арктические воздушные массы, потому днем в среду, 27 февраля, ожидается температура до -3 -6 градусов. Ближе к выходным, в главном городе России снова потеплеет.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что актер Камиль Ларин пожаловался на непредсказуемую погоду в Сибири.