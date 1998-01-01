СБ Украины завела уголовные дела против семи российских военных

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Все возбужденные дела касаются инцидента в Керченском проливе, Украина обвиняет военнослужащих России в якобы «развязывании агрессивной войны».

Фото: РИА Новости / Стрингер

Тема:
Инцидент в Керченском проливе 209

Служба безопасности Украины (СБУ) завела уголовные дела в отношении семи российских военнослужащих, сообщает ТАСС. Украинские силовики обвиняют представителей Пограничного управления и Вооруженных сил РФ в «развязывании агрессивной войны», указывая на инцидент в Керченском проливе.

Дела возбуждены в отношении двух высокопоставленных офицеров — командующего Южным военным округом РФ генерал-полковника Александра Дворникова и командующего Черноморским флотом вице-адмирала Александра Моисеева. Также в фигурантах дел числятся пять военнослужащих Пограничного управления ФСБ РФ по республике Крым.

Незалежная обвиняет российских военных по двум статьям уголовного кодекса Украины: «Развязывание и ведение агрессивной войны» и «Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору».

25 ноября 2018 года три судна ВМС Украины вторглись в территориальные воды России по пути из Черного в Азовское море. Они проигнорировали требования пограничников, за что были остановлены и задержаны. Суд постановил арестовать экипажи кораблей, а произошедшее стали называть инцидентом в Керченском проливе.

Ранее Пятый канал сообщал, что Лавров подозревает Киев в желании использовать НАТО для прорыва через Керченский пролив.

Тема:
Инцидент в Керченском проливе 209
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