Видео: Погода в России продолжает удивлять

Жители Крыма уже несколько дней балансируют на льду и наблюдают снегопады, а в Краснодаре даже пришлось объявить штормовое предупреждение. При этом, пока юг России засыпает снегом, на севере — светит солнце.

Февраль в Сибири стал самым теплым за последние полвека. На Дальнем Востоке раньше срока проснулись медведи. А в Красноярске, который в ближайшее время готовится принять зимнюю Универсиаду, местные жители заметили бабочек.

Каких еще сюрпризов ждать от погоды в материале корреспондента Руслан Смыков.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как циклон превратил Гавайские острова в один сплошной сугроб.