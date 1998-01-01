Забыл о реальности: «взрослый» поцелуй с Собчак не дает покоя Михаилу Идову

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О мимолетном приключении с телеведущей Идов рассказал во время интервью для YouTube-шоу «вДудь».

Фото, видео: www.globallookpress.com

Режиссер фильма «Юморист», журналист и сценарист Михаил Идов признался, что поцелуй с Ксенией Собчак произвел на него неизгладимое впечатление. Мужчина отметил, что такие ласки удаются светской львице просто блестяще.

Эмоциями от произошедшего Идов поделился во время съемок YouTube-шоу «вДудь». Пикантное событие произошло восемь лет назад прямо на сцене — во время вручения премии GQ «Человек года». Однако забыть это приключение Михаил не может до сих пор.

— Это длилось где-то секунд семь, и где-то секунде на пятой я реально забыл, что это все понарошку и такое шоу. И такой: «Секундочку, в этом что-то есть», — цитирует издание «Дни.ру».

Во время интервью журналист откровенно рассказал, что даже чересчур увлекся процессом — Ксении пришлось самой прерывать страстный поцелуй. По признанию Михаила, он словно бы попал в «смысловую воронку», когда все вокруг перестает существовать.

Несмотря на то, что Идов уже был женат, его супруга спокойно отреагировала на инцидент. Единственное, что раздражало женщину — излишняя стеснительность, с которой тогда Михаил комментировал прессе это событие.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как Михаил Идов на шоу «вДудь» оценил творчество рэпера Face.

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