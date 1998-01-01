Видео: Непогода уносит жизни людей в Европе и на обоих американских континентах

, 12:30 Эфирная новость 23

Обильные ливни спровоцировали наводнения в Старом Свете, США, Мексике и Латинской Америке.

Фото, видео: Пятый канал, ТАСС / El Comercio

Тема:
Погода 3639

В Перу из-за непогоды погибли больше 50 человек. Проливные дожди там идут уже больше недели, потоки воды спровоцировали оползни и наводнения. Похожая ситуация сейчас в Боливии и Мексике.

Бушует стихия и в Европе — на Крите смыло каменный мост, который был местной достопримечательностью. Наводнение унесло жизни пяти человек. Сообщение острова с материком прервано.

Наводнение началось и в США. В Калифорнии эвакуировали 4,5 тысячи местных жителей. Жертвами шторма стали два человека. А по штату Миссисипи пронесся разрушительный торнадо. О пострадавших пока не сообщается.

В Сиэтле — морозы и сильные снегопады. Пассажирский поезд по пути в Лос-Анжелес застрял в сугробах. 138 человек почти двое суток провели в вагонах без еды.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как непогода в Канаде спровоцировала массовую аварию с участием более 70 автомобилей.

Тема:
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