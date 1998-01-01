Видео с места чудовищного пожара в Дагестане, который охватил сразу несколько домов

В селе Тисси-Ахетли республики Дагестан поздно вечером в пятницу, 1 марта, произошло возгорание, в результате которого загорелся дом. Моментально огонь перекинулся на соседние здания, после чего вспыхнули уже не менее десяти домовладений.

По предварительной информации от МЧС, никто чудом не пострадал. Людей экстренно удалось эвакуировать. Что стало причиной пожара — пока не ясно.

По данным Пятого канала, сейчас в тушении пожара задействованы более тысячи человек. Кроме пожарных, бороться с огнем приезжают жители соседних населенных пунктов. Из-за сильного ветра справиться с огнем пока не удается. В трех точках локализовать огонь все же удалось.

Тем не менее, по словам очевидцев, пожарные не могут подъехать к горящим домам из-за того, что дороги в селе слишком узкие.

Ранее Пятый канал рассказывал о лесных пожарах в Приморье.