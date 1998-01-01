Сильный снег и морозы: погода в первые весенние выходные в Петербурге

Региональное МЧС распространило сообщение, в котором говориться о снежных выходных в Петербурге 2 и 3 марта. Спасатели предупреждают, что в первые весенние выходные погода будет с привычными для зимы осадками.

Так в утренние и дневные часы умеренный снег, но при этом возможна и метель. Температура воздуха будет денем держаться не ниже двух градусов мороза, но и не выше нуля. А ночью заморозки до 11 градусов.

Скорость ветра днем усилится до 7-12 метров в секунду, а где-то будут наблюдаться порывы до 18 метров.

В МЧС в очередной раз напоминают о безопасности на дорогах и соблюдении правил дорожного движения, так как из-за перепадов температур на дорогах будет скользко.

Ранее Пятый канал рассказывал о прогнозе погоды в России на март 2019 года.