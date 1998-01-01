Петербургский аэропорт Пулково весь день, 5 марта, работал в напряженном режиме — из-за сложных погодных условий. Непрекращающийся несколько часов снег просто не давал расчищать взлетную полосу — в итоге 20 рейсов задержаны или опоздали. Четыре самолета и вовсе не смогли приземлиться и были отправлены на запасные аэродромы.

Вдобавок, на среду Аэрофлот отменяет 32 рейса из московского Шереметьево и обратно. Российские и зарубежные. Еще 20 — вынуждены перенести время вылета. Причину таких глобальных изменений в расписании в авиакомпании пока не называли.

Ранее Пятый канал рассказывал, что самолет из Ташкента выкатился за пределы ВПП в Пулково из-за метели.