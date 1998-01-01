Уровень «Земля плоская»: Постпред Британии в ООН высказалась о российской науке

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Карен Пирс, читает, что российская наука находится на уровне «Земля плоская», потому Россия не захотела признавать итоги расследования ОЗХО.

Фото: www.globallookpress.com

Выступая перед журналистами, постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс прокомментировала российскую реакцию на результаты расследования Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по инциденту в сирийском городе Дума 7 апреля 2018 года, где была якобы зафиксирована «химическая атака» с использованием хлора.

В докладе сообщается, что при атаке «скорее всего» использовали вещество хлор. В МИД РФ отметили, что целью подобных вбросов о якобы причастности к атакам армии САР является желание выгородить террористов.

Постпред Великобритании, в свою очередь, заявила, что российская наука абсолютно не развита. По ее словам, в МИД РФ поставили под сомнение результаты работы, над которой трудились эксперты из уважаемой международной организации.

— Доклад о Думе <…> сделан уважаемыми международными экспертами с помощью большого количества техники, и мы знаем, что русским это не понравилось, и это еще один пример российской науки уровня «Земля плоская», — подчеркнула Пирс.

Представитель Великобритании также добавила, что не считаясь с научными доводами, в России превращают доклад квалифицированных специалистов в «помойку».

Ранее Пятый канал сообщал, что миссия ОЗХО подтвердила применение хлора в сирийской Думе. Однако российская сторона считает «химатаку» инсценировкой, организованной «Белыми касками» для дискредитации правительства Сирии.

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