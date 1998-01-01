В ООН обратились с просьбой ликвидировать лагерь «Рукбан» на границе с Иорданией

Россия и Сирия направили в ООН экстренное совместное заявление, в котором просят повлиять на США и решить вопрос с лагерем «Рукбан», расположенном в засушливом районе на юге Сирии. Пристанище для нескольких тысяч беженцев назвали «рассадником терроризма, болезней и нищеты».
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Сообщается, что из-за отсутствия медицинской помощи беженцы страдают кожными заболеваниями, также зафиксированы грипп, корь, туберкулез, обострения случаев астмы и сахарного диабета. Кроме того, в лагере отмечаются вспышка холеры и случаи проказы.
Россия и Сирия также обратились к властям Иордании, с просьбой об участии в скорейшей ликвидации лагеря «Рукбан» и реализации гуманитарных инициатив в регионе. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее Пятый канал сообщал, что из-за действий США страдают тысячи сирийских беженцев.