В ООН обратились с просьбой ликвидировать лагерь «Рукбан» на границе с Иорданией

Россия и Сирия направили в ООН экстренное совместное заявление, в котором просят повлиять на США и решить вопрос с лагерем «Рукбан», расположенном в засушливом районе на юге Сирии. Пристанище для нескольких тысяч беженцев назвали «рассадником терроризма, болезней и нищеты».

— Обращаемся к членам мирового сообщества с призывом приступить к активным действиям, раз и навсегда решить проблему, длящуюся годами и уносящую тысячи человеческих жизней, проявить принципиальность и указать США на недопустимость существования в современном мире мест, подобных лагерю «Рукбан» , — говорится в совместном заявлении координационных штабов РФ и САР.

Сообщается, что из-за отсутствия медицинской помощи беженцы страдают кожными заболеваниями, также зафиксированы грипп, корь, туберкулез, обострения случаев астмы и сахарного диабета. Кроме того, в лагере отмечаются вспышка холеры и случаи проказы.

Россия и Сирия также обратились к властям Иордании, с просьбой об участии в скорейшей ликвидации лагеря «Рукбан» и реализации гуманитарных инициатив в регионе. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Пятый канал сообщал, что из-за действий США страдают тысячи сирийских беженцев.