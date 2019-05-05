Эксклюзивные кадры аварийной посадки Superjet-100 и видео изнутри горящего самолета

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5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры, на которых видно, как самолет Superjet-100 приземляется на взлетно-посадочную полосу и после мгновенно воспламеняется. На записи видно, что приближающийся к земле лайнер не горит, пламя появляется лишь после того, как самолет ударяется об асфальт.

Также одному из пассажиров удалось записать видео внутри горящего самолета. Видно, что повсюду огонь, люди кричат и просят о помощи. Известно, что в результате авиакатастрофы, которая произошла около 18 часов в воскресенье, 5 мая, пострадал 31 человек, из них 13 погибли. Среди жертв авиакатастрофы — двое несовершеннолетних.

Сейчас причины произошедшего устанавливаются. По неподтвержденным данным, в лайнер после вылета могла попасть молния. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как авиакомпания «Аэрофлот» прокомментировала ЧП с самолетом Superjet-100.