В Госдуме предложили приостановить эксплуатацию Superjet-100

Депутат Госдумы, заместитель главы комитета по контролю и регламенту Михаил Романов рассказал РИА Новости, что обратился к руководителю Росавиации Александру Нерадько с требованием рассмотреть вопрос о приостановке эксплуатации Sukhoi Superjet 100 в России до окончания расследования авиакатастрофы с этим самолетом в московском аэропорту «Шереметьево».

«Я сразу же после инцидента обратился в адрес руководителя Росавиации Александра Нерадько с требованием рассмотреть вопрос, приостановить в России эксплуатацию самолетов Sukhoi Superjet 100 до окончания расследования в Шереметьево», — рассказал Михаил Романов.

Он также отметил, что этой моделью самолетов пользуются и жители Петербурга, что вызвало резонанс среди как горожан, а также людей из других точек страны.

«Я сам регулярно летаю маршрутом Санкт-Петербург — Москва, Москва — Санкт-Петербург. То есть на сегодняшний день эта ситуация вызвала большой резонанс среди петербуржцев, и в целом тоже мне много обращений стало поступать, в том числе через социальные сети. Поэтому я считаю необходимым Росавиации рассмотреть возможность приостановки эксплуатации данного воздушного судна до установления истинных всех причин чрезвычайного происшествия», — заключил депутат.

Самолет, летевший из Москвы в Мурманск, загорелся после приземления на взлетно-посадочную полосу в московском аэропорту «Шереметьево» вечером в воскресенье, 5 мая.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивные кадры, на которых видно, как самолет Superjet-100 приземляется на взлетно-посадочную полосу и после мгновенно воспламеняется. На записи видно, что приближающийся к земле лайнер не горит, пламя появляется лишь после того, как самолет ударяется об асфальт.

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что пока ведомство располагает информацией о том, что из 78 человек, которые находились на борту самолета Superjet-100 могли выжить лишь 37. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.