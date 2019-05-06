Друзья погибшего в авиакатастрофе в аэропорту Шереметьево Андрея Чупрунова едва сдерживают слезы. Горечь утраты невыносимая.

«У нас даже нет слов описать, что мы чувствуем», — признается друг погибшего Андрей Губайловский.

По его словам, Андрей Чупрунов написал смс, что прилетит с супругой в Мурманск из Москвы 6 мая. Семейная пара проводила в столице майские каникулы.

По воспоминаниям друзей, Андрей вообще любил путешествовать. Скромный, отзывчивый парень, по словам знакомых, много ездил, посетил ни одну страну. После поездок делился с друзьями впечатлениями от увиденного. Показывал. Рассказывал. Любил приглашать друзей к себе на дачу, где они проводили пикники.

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После первых сообщений о пожаре на борту мурманского рейса в московском аэропорту, друзья заволновались, и сначала даже появилась какая-то надежда — в первом опубликованном списке погибших не было фамилии Чупруновых. Но это был неполный список. В последствии, родные и близкие обнаружили Андрея и его жену среди жертв трагедии.

Самолет Sukhoi Superjet 100, 5 мая выполнявший рейс из Москвы в Мурманск, прекратил полет и вернулся в Шереметьево. Автоматика отказала, экипаж сажал самолет вручную. В результате жесткой посадки произошел пожар. Во время проведенной эвакуации удалось спасти не всех находящихся в лайнере.

Подробнее о том, что творилось на борту Sukhoi Superjet 100 в материале 5-tv.ru.