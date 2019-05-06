Ошибка, паника, молния: эксперты оценили версии крушения Superjet 100

Владимир Путин выразил соболезнование родным и близким, потерявшим родственников в результате катастрофы. Также глава государства распорядился оказать всю необходимую помощь пострадавшим при крушении. Кроме того, президент поручил тщательно выяснить обстоятельства авиапроисшествия. Межгосударственный авиационный комитет создал специальную комиссию по расследованию причин крушения в Шереметьево. В Мурманске объявлен трехдневный траур.

Ночью и сейчас утром горожане помогают родственникам погибших, в соцсетях размещают объявления, бесплатно привозят в аэропорт. Следствие рассматривает сразу несколько версий, включая и человеческий фактор, и неисправность оборудования.

Кирилл Поляков поговорил с экспертами.

Запрещать полеты Супер Джетов после катастрофы в Шереметьеве пока не будут — заявили в Росавиации. По крайней мере до выяснения точных причин аварии. Их установит комиссия, которая уже начала свою работу, но основная версия пока одна — ошибка экипажа. Вопрос только в том — на каком этапе летчики могли принять неверное решение. Особенно, если делали это в экстренных условиях.

«По информации, что я получил. По докладу экипажу в самолет попала молния. После попадания мог возникнуть очаг возгорания», — заявил вице-президент профсоюза летного состава России, заслуженный работник транспорта Альфред Малиновский.

Версию с молнией подтверждают и другие источники, ссылаясь на пилота самолета Дениса Евдокимова. Якобы после удара молнии перестала работать радиосвязь и вся электроника. Белую вспышку видел и один из выживших пассажиров.

5-tv.ru публикует эксклюзивные фото последствий пожара в Superjet 100

Перед посадкой экипаж успел подать сигнал бедствия, после чего лайнер приземлялся без связи с диспетчерами. Горизонтальная скорость воздушного судна перед приземлением была якобы штатной, в отличие от вертикальной. И пока непонятно, почему пилоты допустили такой сильный удар об землю.

«Самолет коснулся фюзеляжем полосы. Это говорит, что задымлена кабина. Видимость по роликам была больше двух км. Значит, мог помешать только дым в кабине. Сажать самолет при задымленной кабине очень сложно, так как не видно высоту. Предполагаю, что посадке мешал дым. Пилот не выровнял», — поясняет Малиновский.

На этих кадрах видно, как самолет буквально скачет по полосе. Существует еще одна версия такого поведения лайнера. В салоне могла начаться паника, пассажиры хаотично перемещались по салону и нарушили центровку воздушного судна, а система стабилизации уже не работала. Не исключено, что люди торопились спасти личные вещи, тем самым задержав эвакуацию пассажиров из хвоста самолета.

Эксперты не исключают и версию попадания в двигатель постороннего предмета или птицы. И как следствие — разрушение лопаток компрессора.

«При этом необходимо не потерять скорость, доложить диспетчеру и выполнять специальные решения, которые пилот в течении секунд должен выполнить. Прекратить полет, все потушить, провести посадку на ближайшем аэропорту. Что в принципе он и сделал», — поясняет необходимые действия экипажа летчик-испытатель, заслуженный пилот Росии Вадим Базыкин.

В любом случае действия экипажа пока рано оценивать — говорят специалисты. Жесткая посадка могла произойти, в том числе из-за погодных условий.

«С одной стороны получился отказ. Этот отказ они приняли решение вернуться. Дальше трудно сказать в какой ситуации стали дальше развиваться события. Если на этот отказ появились другие отказы, поэтому было принято решение о скорейшей посадке. При такой посадке нельзя торопиться, ошибаться, нужно четко все делать», — рассказывает заслуженный летчик-испытатель СССР, космонавт-испытатель, президент Федерации любителей авиации России Виктор Заболотский.

По словам экспертов, если бы подломилась передняя стойка шасси — погибших могло быть гораздо больше, чем 41 человек. В таком случае горящий керосин мог бы разлиться по всему фюзеляжу — до самой кабины экипажа. Не исключено, что в ближайшие дни появятся новые версии трагедии.

Ранее 5-tv.ru публиковал свидетельства того, что происходило на борту рейса Москва - Мурманск во время жесткой посадки в Шереметьево.