Ошибка, паника, молния: эксперты оценили версии крушения Superjet 100

В настоящее время эксперты МАК уже приступили к обработке информации с найденных черных ящиков. СК РФ рассматривает несколько версий, включая квалификацию пилотов и техническую неисправность.

Фото, видео: The Investigative Committee of Russia / Handout via REUTERS, Пятый канал