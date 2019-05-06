В аэропорту Мурманска 6 мая встречали тех, кому удалось пережить страшную трагедию в Шереметьево, когда при экстренной посадке загорелся самолет Superjet 100. В беседе с 5-tv.ru подруга одной из пассажирок рассказала, что происходило в первые минуты после приземления.

Женщина передает слова очевидца, который летел из Москвы в Мурманск злополучным рейсом. По ее словам, во время эвакуации люди начали вынимать свои вещи и образовался затор. После того как открыли аварийные выходы, в салоне образовалась тяга, и огонь разгорелся с еще большей силой. В итоге, все пассажиры от десятого ряда и до хвоста оказались в ловушке. Сама пассажирка, к счастью, не пострадала.

Там же, в мурманском аэропорту люди встречают своих родных и близких, которых доставили спецрейсом из Москвы. Пережившие, по сути, «второе рождение» не могут скрыть эмоции счастья.

Ранее 5-tv.ru рассказывал историю бортпроводника Максима Моисеева, который, по предварительным данным, погиб, спасая пассажиров из горящего самолета.