Слова соболезнования в связи с трагедией в Шереметьево приходят со всех концов России и мира

Соболезнования и слова сопереживания родственникам погибших и пострадавших в авиакатастрофе в московском аэропорту «Шереметьево» приходят из разных концов России и стран мира.

Слова поддержки семьям, которых коснулась трагедия, прислали главы российских регионов — руководитель Кузбасса Сергей Цивилев, глава Приморья Олег Кожемяко. Свои соболезнования выразила детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова. Руководство авиакомпании «Аэрофлот» и аэропорта «Шереметьево» также выражают слова сочувствия семьям погибших и пострадавшим в авиакатастрофе.

Слова поддержки Владимиру Путину и всему российскому народу в связи с трагедией в «Шереметьево» выразили президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Сербии Александр Вучич, МИД Турции, МИД Румынии, премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис.

Молитвенное служение в понедельник, 6 мая, совершает предстоятель РПЦ Патриарх Кирилл. Молиться о душах погибших призвал и депутат Верховной рады Украины от «Радикальной партии» Игорь Мосийчук.

Жители Мурманска несут цветы, свечи и мягкие игрушки к стихийному мемориалу.

Авиакатастрофа в московском аэропорту «Шереметьево», унесшая жизни 41 человека, произошла 5 мая.

Самолет, выполнявший рейс Москва — Мурманск вернулся в аэропорт вылета. При жесткой посадке на борту возник пожар. Эвакуировать всех находящихся в самолете не удалось.

Подробнее о том, что происходило на борту лайнера Sukhoi Superjet 100 в материале 5-tv.ru.