«Пропадают свечки и игрушки»: На могиле Юлии Началовой заметили «черных колдунов»

, 17:09 Фото 86

Очевидцы рассказали, что на Троекуровском кладбище в Москве стали замечать странных личностей.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, ТАСС / Артем Геодакян

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Юлия Началова 128

С могилы певицы Юлии Началовой, скончавшейся 16 марта в столичной клинике, стали пропадать свечи и игрушки. Об этом сообщили посетители Троекуровского кладбища в Москве. По информации очевидцев, на 17 участке, где похоронена звезда, все чаще появляются странные личности, в которых некоторые опознали колдунов и ведьм.

По словам свидетелей жуткого зрелища, сторонники темных сил специально воруют с кладбища вещи и срезают головки цветов. Таким образом они аккумулируют негативную энергию, которую впоследствии используют, чтобы навлечь болезнь и смерть на человека.

«Мы заметили, что стали пропадать свечки и игрушки, а с цветов оказываются срезанными головки. Скорее всего, это дело рук магов и колдунов, которые делают привороты на болезнь и смерть», — передают слова очевидцев Дни.ру.

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Догадки обеспокоенных поклонников подтвердил эксперт по эзотерике. В интервью он рассказал, что кладбищенские предметы действительно заряжены негативной энергией и представляют серьезную опасность для здорового человека.

«Категорически запрещено забирать домой кладбищенскую землю, цветы, любые предметы <.> А головки цветов, сгоревшие свечи и игрушки с могилы колдуны часто используют, чтобы сделать приворот на смерть или болезнь», — пояснил специалист в области магии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певицы Юлии Началовой не стало 16 марта 2019 года. Женщина скончалась в больнице — врачи были вынуждены погрузить ее в искусственную кому, из которой артистке так и не удалось выйти.

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Юлия Началова 128
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