Опубликовано новое видео спасения пассажиров Superjet 100 в «Шереметьево»

Один из выживших в авиакатастрофе в «Шереметьево» пассажиров опубликовал видео, снятое сразу после эвакуации из горящего Superjet 100.

Олегу Молчанову удалось запечатлеть прибытие пожарных автомобилей к горящему самолету. В это время на взлетно-посадочной полосе находятся другие пассажиры и две бортпроводницы.

Также на кадрах отчетливо видно, как мужчина забирается обратно по надувному трапу в полыхающий самолет и вытаскивает еще как минимум двоих человек.

В результате аварийной посадки SSJ-100 5 мая в московском аэропорту «Шереметьево» погиб 41 человек, в том числе член экипажа Максим Моисеев. Спастись удалось 33 пассажирам, двум пилотам и двум бортпроводницам.

В Следственном комитете России рассматривается ряд версий крушения пассажирского лайнера. Первые выводы можно будет делать, когда расшифруют записи черных ящиков.